Anas Bakhat hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der beim 1. FC Kaiserslautern von Cheftrainer Dirk Schuster ausgemustert worden war und seinen Vertrag aufgrund mangelnder sportlicher Perspektive deshalb aufgelöst hatte, schloss sich dem 1. FC Düren an. Bei dem West-Regionalligisten trifft er auf einen alten Bekannten: Trainer ist Boris Schommers, der von September 2019 bis September 2020 die Roten Teufel anleitete. Unter Schommers avancierte der vom Verletzungspech gebeutelte Bakhat zwischenzeitlich zu einer wertvollen Kraft. Der 1. FC Düren kämpft derzeit zwar gegen den Abstieg, strebt mittelfristig aber den Aufstieg in die Dritte Liga an.