[Aktualisiert: 16.05 Uhr]Im Bahnverkehr zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Mannheim-Rheinau ist es am Freitagnachmittag zu Verspätungen und Teilausfällen gekommen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, habe es eine Meldung zu einem Dampfaustritt an einer Fernwärmeleitung an den Gleisen bei Neckarau gegeben. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Überdruckventil ausgelöst hatte. Zu einem Leck sei es nicht gekommen. Die Streckensperrung wurde deshalb wieder aufgehoben.