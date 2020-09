Im Bahnhof Wörth finden von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 28. September, in der Nacht Weichenarbeiten statt. Von jeweils etwa 23 Uhr bis 6.30 Uhr des Folgetages ist die Strecke zwischen den Haltestellen Wörth und Wörth Badepark für den Bahnverkehr gesperrt. Davon betroffen sind auch die Stadtbahnlinien S5 und S51. Hier kommt es zu Zugausfällen, Gleisänderungen und Verspätungen bei verschiedenen Fahrten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Wörth (Rhein) und Wörth Berufsschule eingerichtet.

Die Busse des Ersatzverkehrs fahren in Wörth vom Bahnhof kommend über die Haltestellen Wasserturm, Dorschbergstraße und Rathaus zur Silcherstraße (Ersatzhalt für die Haltestelle Wörth Badepark) und weiter über die Richard-Wagner-Straße zur Berufsschule. In der Gegenrichtung beginnen die Busse an der Berufsschule und fahren über die Haltestellen Rathaus, Silcherstraße und Richard-Wagner-Straße wieder zur Berufsschule und anschließend weiter über die Haltestellen Dorschbergstraße und Wasserturm zum Bahnhof Wörth.

Alle Züge aus Karlsruhe in Richtung Wörth und Germersheim verkehren in den genannten Zeiträumen an den Haltepunkten Maxau, Maximiliansau Eisenbahnstraße und Maximiliansau West abweichend vom Bahnsteig der Gegenrichtung.

Info

www.avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen