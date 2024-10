Für Reisen um die Weihnachtsfeiertage lassen sich schon jetzt Tickets buchen. Vom 21. Oktober bis 29. Oktober gibt es dabei sogar einen Sonderrabatt.

Vom 21. Oktober bis 29. Oktober gibt es bei Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets einen Zusatzrabatt von 12 Prozent – allerdings nur bei Online-Buchung auf bahn.de oder im DB Navigator. Gebucht werden können Reisen in der Zeit vom 21. Oktober 2024 bis 28. Oktober 2025. Bisher ließen sich Bahntickets normalerweise bis zu sechs Monate vor der Reise buchen. In Zukunft geht das bei innerdeutschen Reisen sogar schön zwölf Monate vorher. Nähere Informationen zu den Ticketpreisen der Deutschen Bahn und zu den Änderungen, die der Fahrplanwechsel am 15. Dezember für das ICE-Angebot in Mannheim und der Pfalz bringt, finden Sie hier.