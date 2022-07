Das kommende Wochenende (23./24. Juli) ist das erste von sechs aufeinander folgenden, an denen die Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern gesperrt ist. Betroffen sind auch vier FCK-Heimspiele.

Es handelt sich dabei um die Spiele am Sonntag, 31. Juli, im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Zweiten Bundesliga gegen den FC St. Pauli am Sonntag, 7. August, gegen den SC Paderborn am Freitag, 12. August, und gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag, 28. August. Es ist absehbar, dass die Ersatzbusse, die anstelle der ausfallenden Züge fahren, einem bei FCK-Spielen sonst üblichen Fahrgastaufkommen nicht gewachsen sein werden. Die Deutsche Bahn (DB) rät FCK-Fans von den Ersatzbussen ab und empfiehlt, „eine andere An- und Rückreisemöglichkeit zu finden“. Gesperrt ist an den vier genannten Tagen auch die Bahnstrecke von Pirmasens nach Kaiserslautern.

Näheres über die Streckensperrungen finden sie hier