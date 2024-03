Zwei Wochen lang ab Montag, 11. März, ist die Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und Mainz wegen Bauarbeiten abschnittsweise gesperrt. Statt Zügen fahren als Ersatz Busse mit sehr viel längerer Fahrzeit.

Die schnellen Züge der Regional-Express-Linien RE4 und RE14 fallen ersatzlos aus. Anstelle der S-Bahn fahren im Halbstundentakt Ersatzbusse von Ludwigshafen Hauptbahnhof nach Alsheim nördlich von Worms. Dort kann in die S6 nach Mainz umgestiegen werden. Die planmäßige Fahrzeit von Ludwigshafen nach Mainz beträgt bei dieser Verbindung zwei Stunden und 18 Minuten statt der sonst üblichen 43 Minuten mit dem RE4. Morgens gibt es in der Zeit bis 17. März noch einzelne Zeitlagen, in denen eine S-Bahn immerhin von Ludwigshafen nach Alsheim fährt und man hier nach Mainz umsteigen kann, beispielsweise um 8.19 Uhr ab Ludwigshafen (Ankunft in Mainz um 9.38 Uhr).

