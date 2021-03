Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer von Dienstag, 30. März, 15 Uhr, bis Dienstag, 6. April, 4 Uhr, komplett gesperrt. Von Fernzügen wird Kaiserslautern in dieser Zeit nicht bedient.

Weil Fernzüge und die meisten Züge der Regional-Express-Linie RE 1 nicht fahren, wird es an den betroffenen Tagen sehr viel mühsamer, von der Westpfalz aus den ICE-Knotenbahnhof Mannheim zu erreichen. Zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer wird teils stündlich, teils halbstündlich, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die in Hochspeyer Anschluss an die S-Bahn in Richtung Mannheim haben. Alle zwei Stunden fährt allerdings kein Ersatzbus, sondern ein Zug von Kaiserslautern nach Neustadt, der den gesperrten Streckenabschnitt auf dem Weg über Enkenbach umfährt. Diese Züge haben in Neustadt Anschluss an die S-Bahn nach Mannheim. Abfahrt dieser speziellen Züge ist in Kaiserslautern nach Neustadt beispielsweise um 8.41 Uhr und 10.41 Uhr, in der Gegenrichtung in Neustadt nach Kaiserslautern beispielsweise um 8.35 Uhr und 10.35 Uhr.