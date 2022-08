Weil der Bahnsteig 2 in Kirchheim nicht rechtzeitig bis zum 5. September fertiggestellt werden kann, wird der Schienenersatzverkehr zwischen Grünstadt und Freinsheim bis einschließlich 9. Oktober verlängert. Das hat die Bahn am Dienstag mitgeteilt. Sie hat außerdem berichtet, dass der „grundsätzliche Zugverkehr“ zwischen Grünstadt und Freinsheim planmäßig zum 5. September wieder aufgenommen soll. Jedoch könnten die Züge nicht in Kirchheim halten. Außerdem komme es weiterhin zu Ausfällen einiger Züge auf den Linien Neustadt-Monsheim (RB 45) und Frankenthal-Ramsen (RB 46). Der Takt des Schienenersatzverkehrs soll in den Hauptverkehrszeiten für Schüler und Pendler verdichtet werden.