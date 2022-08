Am kommenden Wochenende ist wieder die Bahnstrecke von Neustadt nach Kaiserslautern gesperrt. Statt der Züge fahren Ersatzbusse – und die werden am Sonntag auch noch durch den Kerweumzug in Lambrecht behindert.

Die Busse zwischen Neustadt und Kaiserslautern sind ein nur sehr unzureichender Ersatz für die ausfallenden Züge auf der gesperrten Bahnstrecke. Am Sonntag gibt es zwei zusätzliche Gründe, die Strecke durch den Pfälzerwald möglichst zu meiden. Zum gibt es auf dem Betzenberg ein FCK-Heimspiel. Für den sonst üblichen Andrang von FCK-Fans sind die Ersatzbusse nicht gerüstet. Zum anderen können die Ersatzbusse zeitweise gar nicht fahren, weil die B 39 in Lambrecht wegen des Kerweumzugs gesperrt ist. Zwischen 14 und 16 Uhr fallen deshalb je vier geplante Ersatzbusse ab Neustadt und Kaiserslautern aus. Nähere Einzelheiten zu den Ausfällen von Bussen finden Sie hier.