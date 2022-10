Mehreren Pfälzer Bahnlinien droht die Stilllegung, wenn nicht bald die Mittel für den regionalen Schienenverkehr aufgestockt werden. Betroffen wäre davon auch die Heimatgemeinde von Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Die Strecken von Winden nach Bad Bergzabern, an der Wissings Heimatgemeinde Barbelroth liegt, gehört zu den Linien, denen die Einstellung droht, wenn der Bund nicht bald die Mittel für den regionalen Schienenverkehr aufstockt. Darauf weist der für den regionalen Schienenverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband hin. Vorsteher des Verbands ist der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU). Als weitere Beispiele für Pfälzer Städte, deren Anbindung an den Schienenverkehr gefährdet ist, nannte Brechtel Kirchheimbolanden und Eisenberg. Grund für die Mittelknappheit sind vor allem die infolge des Kriegs in der Ukraine massiv gestiegenen Energiepreise. „Eben haben wir noch 175 Jahre Eisenbahn in Rheiinland-Pfalz gefeiert und kurz danach sollen wir die Abrissbirne vorbereiten. Das passt nicht zusammen und muss unbedingt verhindert werden“, betonte Brechtel.

