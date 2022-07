Hauptangeklagter berichtet über Schlüsselszene seiner Jugend

Bei der Verhandlung zu Polizistenmord zog der Hauptangeklagte Andrea S. Parallelen zwischen der Tatnacht und einem Jugenderlebnis. Er schildert zudem seinen Lebenslauf. Zum Artikel

Wichtige Bahnlinie in Pfalz bald gesperrt

Viele Züge sind derzeit wegen des 9-Euro-Tickets deutlich stärker frequentiert als sonst. Eine kritische Situation droht in der Pfalz ab Ende Juli wegen Bauarbeiten an der Strecke. Zum Artikel

Kameras gegen Vermüllung

Es ist „die letzte Eskalationsstufe“, um das seit Jahrzehnten wachsende Problem illegaler Müllablagerungen in den Griff zu bekommen, meint Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Voraussichtlich im Herbst startet in Ludwigshafen ein sechsmonatiges Pilotprojekt. Zum Artikel

Interview: Nadine Keßler über die Pfalz und die EM

Sie eroberte von Weselberg aus die Fußballwelt. Nach der erfolgreichen Laufbahn als Spielerin hat sie nun beim europäischen Verband eine herausragende Stellung. Vor der Frauen-EM in England spricht die 34-Jährige über das Turnier, die Favoriten auf den Titel sowie ihre Bande in die Pfalz. Zum Artikel

„Tom will leben!“: Im Kampf gegen ein Todesurteil

Fußballer im SV Schweigen/Rechtenbach wollen einen der ihren unterstützen, der Geld für Therapien benötigt. Viele waren früher in einer Clique. Zum Artikel

FCK: Eine Bereicherung namens Ben Zolinski

Offensiv-Zugang Ben Zolinski aus Aue belebt in beiden Tests das Spiel des 1. FC Kaiserslautern. René Klingenburg und Anas Bakhat werden es schwer haben. Zum Kommentar

Die Fleischpreise sinken

Die Preise im Lebensmittelhandel scheinen zurzeit nur noch eine Richtung zu kennen: aufwärts. Doch mitten in der Grillsaison gibt es für die Verbraucher zumindest einen Lichtblick. Zum Artikel

Die Bundespolizei mahnt zu Vorsicht an Bahnstrecken

Längst nicht alle Unfälle an Bahngleisen enden so tragisch, wie der Fall eines jungen Mannes, der auf der Jagd nach eine Selfie eine Oberleitung berührt hat. Allerdings lauern an Zugstrecken auch Gefahren, denen man sich nicht bewusst ist. Zum Artikel

Mehr Erdbestattungen wegen Gasengpass?

Gasmangel hat Auswirkungen auf etliche Bereiche. Viele Millionen Kubikmeter strömen durch deutsche Krematorien. Muss sich die Bestattungskultur wandeln? Zum Artikel