Beim ersten offiziellen Sprint-Cup im Bahnradsport nach der Corona-Pause in Rostock überzeugte vor allem Luca Spiegel (RV Offenbach). Beim gemeinsamen Wettkampf der männlichen Jugend mit den Frauen gewann er überlegen in 11,27 Sekunden die 200-m-Qualifikation und schlug im Sprintfinale die Doppelweltmeisterin Lea Sophie Friedrich (SC Schwerin). Im Kampf um Platz drei entschied Torben Osterheld (RV Offenbach) das rheinland-pfälzische Duell gegen Alessa-Catriona Pröpster (RSC Ludwigshafen) für sich. Außer der verletzten Katharina Albers hatte sich das komplette Bahn-Team Rheinland-Pfalz auf den Weg nach Rostock gemacht, einen mussten die Betreuer Frank Ziegler und Hermann Mühlfriedel in Rostock zurücklassen: Timo Bichler (21). Er brach sich bei einem schweren Sturz aller vier Fahrer eines Keirin-Vorlaufes den Daumen und muss operiert werden. Damit wird er wohl für die U23-Europameisterschaften ausfallen.