Ein Bahnmitarbeiter ist an einem Bahnhof in Rheinland-Pfalz von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 22-jährige Mann sei in der Nacht zum Samstag im Bereich des Bahnhofs Konz-Karthaus von einem in Richtung Saarbrücken fahrenden Zug erfasst worden, teilte die Bundespolizei in Trier am Montag mit. Die Unglücksursache war unklar.

Die Bahnstrecke war den Angaben zufolge anschließend beidseitig gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache werden von der Bundespolizei und der Kriminalpolizei geführt.