Güterzüge: Ausbau der Strecke möglich

Eine neue Güterzugstrecke wird in der Südpfalz nicht gebaut. Das scheint jetzt sicher. Aber offen ist weiter, ob auf den bestehenden Gleisen mehr Güterzüge rollen sollen.

Sportverein will Sportplatz bauen

Der SV West in Landau will in einem Park neue Sportmöglichkeiten schaffen. Das gefällt nicht allen Nachbarn und auch nicht allen Vereinsmitgliedern.

Schüler bekommen Deutschland-Ticket

Ab dem nächsten Schuljahr erhalten Schülerinnen und Schüler im Kreis Germersheim das Deutschland-Ticket. Wer die Kosten trägt, ist noch unklar.

Brunnenfest mit Sternekoch

Die Hagenbacher freuen sich auf das Brunnenfest, das nach sieben Jahren Pause am Wochenende am Kirchplatz gefeiert wird. Auch ein Sternekoch ist mit von der Partie.