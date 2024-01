Ärger mit einem betrunkenen Randalierer hat die Polizei in der Nacht am Hauptbahnhof in Ludwigshafen gehabt. Der Mann war um Mitternacht aufgefallen, weil er laut herumschrie. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 27-Jährige zum Flughafen Frankfurt wollte, aber mit der Umsetzung des Vorhabens überfordert war. Obwohl die Beamten ihm beim Ticketkauf halfen und ihn zum Abfahrtgleis brachten, war der Einsatz an dieser Stelle nicht beendet. Laut Polizei gab es ein schnelles Wiedersehen mit dem Mann, weil dieser eine Stunde später die Glasschiebetür eines Kiosks eingetreten hatte, um nach Frankfurt gefahren zu werden. Dieser Wunsch wurde dem 27-Jährigen nicht erfüllt. Für ihn endete die Reise in der Ausnüchterungszelle.