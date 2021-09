Weil ein betrunkener Randalierer am Sonntagabend am Monsheimer Bahnhof aggressiv Passanten angepöbelt hat, wurde eine Streife gerufen. Wie die Polizeidirektion Worms am Montag meldete, wurden die Beamten von dem stark alkoholisierten Mann sofort beleidigt, als sie gegen 19.30 Uhr vor Ort eintrafen. Da sich der 51-Jährige nicht ausweisen konnte, sollte er mit zur Dienststelle kommen. Der Mann drohte den Beamten mit Schlägen, beleidigte diese weiter und wehrte sich. Auch in der Polizeiwache zeigte er sich unkooperativ und aggressiv. Einem Beamten trat er unvermittelt zwischen die Beine, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Nacht verbrachte der 51-Jährige dann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.