Die Deutsche Bahn (DB) will 2023 mit dem Bau der S-Bahn nach Zweibrücken beginnen. Dies sagte Bahnchef Richard Lutz in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Zu dem Projekt, die Bahnstrecke von Homburg nach Zweibrücken zu reaktivieren, sagte der Bahnchef, der am 30. September zur Feier des Ludwigsbahn-Jubiläums in die Pfalz kommt: „Wir haben schon vor einigen Jahren entschieden, dass es keine Streckenstilllegungen mehr geben soll. Und wir wollen dort, wo es sinnvoll ist, Strecken reaktivieren. Homburg–Zweibrücken ist dafür ein schönes Beispiel. Ich habe ja selbst einmal in Homburg gewohnt. Gut ist auch, dass die Strecke mit der Reaktivierung gleich elektrifiziert wird. Elektrifizierungen sind ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. Wir gehen, Stand heute, davon aus, dass wir 2023 mit dem Bau beginnen können.“ Lutz, der in Landstuhl geboren wurde und im westpfälzischen Kindsbach aufgewachsen ist, erzählt in dem Gespräch auch von seiner Zeit als Fahrschüler in der Westpfalz, von seinem Schulkameraden Roger Lutz, der mit dem FCK zweimal deutscher Meister wurde, und von weiteren Plänen zur Verbesserung des Bahnverkehrs in der Pfalz. Das komplette Interview finden Sie hier.