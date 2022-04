Wer keine Bahncard besitzt, aber überlegt, sich vielleicht auch wegen der hohen Spritkosten eine zuzulegen, hat gute Gründe, sie noch im April zu kaufen – selbst wenn die erste Reise erst später stattfindet. Sie kostet nämlich noch kurze Zeit deutlich weniger als sonst.

Vor knapp 30 Jahren, im Oktober 1992, führte die Deutsche Bundesbahn nach langem Zögern die Bahncard ein und folgte damit einem Vorbild aus der Schweiz. Es handelte sich damals um die Variante, die seit 2003 Bahncard 50 genannt wird. Das eigentliche Geburtstagskind, mit dem man 50 Prozent Rabatt bekommen kann, kommt allerdings wie schon bei früheren Jubiläen nicht in den Genuss einer Sonderaktion. Diese gibt es nur für die Bahncard 25. Sie kostet einen Monat lang statt sonst 56,90 Euro in der zweiten und 115 Euro in der ersten Klasse im April nur 30 Euro in der zweiten beziehungsweise 60 Euro in der ersten Klasse.

