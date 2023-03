Noch bis Juli soll die Bahnüberführung in Freinsheim gesperrt bleiben. In einem Schreiben an den CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger erklärt Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Bahn für Rheinland-Pfalz und Saarland, dass die Sperrung des Bauwerks nicht vermeidbar gewesen sei.

Es bestehe die Gefahr, dass sich Beton- oder Sandsteinteile lösen und auf den darunter liegenden Verkehrsweg fallen könnten. Bislang habe die Verkehrssicherheit aufrechterhalten werden können, da der für die Anlagen der Bahn verantwortliche Mitarbeiter größere Sandsteinplatten frühzeitig entfernt habe. Aufgrund der langen Projektdauer sei dies „nun nicht mehr gegeben“ und die Verletzungsgefahr nicht mehr zu verantworten, erläutert Vornhusen in seinem Schreiben.

Die aktuelle Straßensperrung werde voraussichtlich bis Juli 2023 andauern. Doch der Konzernbevollmächtigte weist auch darauf hin, dass alles deutlich länger dauern könnte – schlimmstenfalls bis zum Neubau der Brücke. Wie die Stadtspitze darauf reagiert und was sie von der Bahn fordert, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.