Wegen Personalmangels wird ab sofort der Zugverkehr auf der Strecke von Frankenthal nach Grünstadt reduziert. Etwa jeder zweite Zug fällt aus.

Wie der für den regionalen Zugverkehr zuständige Zweckverband in Kaiserslautern mitteilt, fehlen Fahrdienstleiter im Stellwerk in Neustadt. Deshalb fallen am Freitag, 9. August, und am Samstag, 10. August, zwischen 13.15 Uhr und 22.20 Uhr, sowie am Montag, 12. August, zwischen 4.45 Uhr und 14.30 Uhr, rund die Hälfte der Züge aus. Betroffen sind die Züge, die normalerweise stündlich von Frankenthal über Grünstadt nach Monsheim fahren. Sie fallen auf dem Abschnitt zwischen Frankenthal und Grünstadt aus. Dagegen sollen die Züge von Frankenthal über Grünstadt und Eisenberg nach Ramsen (und weiter zum Eiswoog) planmäßig fahren. Wer beispielsweise von Frankenthal nach Bockenheim fahren will, muss mit einem Zug nach Ramsen bis Grünstadt fahren und dort rund 30 Minuten auf den nächsten Zug nach Monsheim warten.