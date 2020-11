Wegen der drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Frankreich wird das Zugangebot im deutsch-französischen Hochgeschwindigkeitsverkehr ab Donnerstag, 12. November, stark reduziert. Es fahren nur noch ein Zugpaar zwischen Stuttgart und Paris sowie zwei Zugpaare zwischen Frankfurt und Paris, davon eins über Straßburg und eins über Kaiserslautern. Die übrigen Züge fallen auch auf dem deutschen Abschnitt ersatzlos aus. Dadurch entstehen Lücken im Zugangebot beispielsweise zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Der einzige Zug aus Paris, der Kaiserslautern noch bedient, ist der TGV 9551 (Kaiserslautern ab 11.36 Uhr). Dagegen fällt beispielsweise der ICE um 19.36 Uhr ab Kaiserslautern ersatzlos aus. Wer mit diesem Zug nach Mannheim fahren will, um dort in einen anderen ICE umzusteigen, sollte schon um 18.58 Uhr mit der S-Bahn nach Mannheim fahren. Wer erst zu spät von dem Zugausfall erfährt und ein zuggebundenes Ticket hat, kann ohne weitere Formalitäten seine Fahrkarte in der nächsten Verbindung nutzen, die Zugbindung ist in diesem Fall aufgehoben.