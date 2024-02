Wer ein ICE-Ticket von Mannheim nach Hamburg buchen will, findet nun manchmal einen Warnhinweis auf eine „zusätzliche Verspätung“ von etwa zwei Stunden. Was steckt dahinter?

„Die Züge erhalten eine zusätzliche Verspätung von etwa 120 Minuten“, heißt es in einer Art Warnhinweis, wenn man bei der Deutschen Bahn (DB) ein ICE-Ticket von Mannheim nach Hamburg beispielsweise für den 3. April buchen will. Grund für den Hinweis sind zwei Großbaustellen im DB-Netz, deren Auswirkungen noch nicht in die Fahrplandaten eingearbeitet sind. Nähere Informationen dazu, was Reisende nun beachten müssen, finden Sie hier.