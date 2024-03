Von Donnerstag, 7., bis Montag, 25. März, ist der Bahnübergang in Schweisweiler wiederholt wegen Bauarbeiten für den Straßenverkehr gesperrt.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Sanierung des Gleiskörpers auf der Alsenzbahn. Deshalb verkehren seit Montag, 4. März, bis voraussichtlich Sonntag, 7. April, zwischen Kaiserslautern und Alsenz keine Züge. In diesem Zeitraum wird der Gleiskörper umfassend saniert. 23,5 Millionen Euro investiert die Bahn nach eigener Auskunft in die Modernisierung der Strecke, auf 17 Kilometern Länge werden Gleise, 17 Weichen und zehn Bahnübergänge erneuert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Konkret ist der Schweisweilerer Bahnübergang – in der Ortsstraße kurz hinter der Abzweigung von der B48 gelegen – zu folgenden Zeiten weder mit Kraftfahrzeugen noch mit Fahrrädern zu passieren: Donnerstag, 7. März, 19 Uhr, bis Freitag, 8. März, 6 Uhr; am gleichen Tag ab 21.30 Uhr bis Samstag, 9. März, 6 Uhr; an diesem Tag wiederum von 9 bis 17 Uhr; am Samstag, 23. März, von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie von Sonntag, 24. März, 8 Uhr, bis Montag, 25. März, 8 Uhr.

Während der Sperrungen ist die Verbindung zwischen der Bundesstraße und dem südlichen Teil der Gemeinde gekappt; Anlieger werden gebeten, sich darauf einzustellen. Der Winnweilerer Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob betonte allerdings gegenüber der RHEINPFALZ, die Erreichbarkeit der Grundstücke für Feuerwehr und Rettungsdienst sei über einen Wirtschaftsweg jederzeit gewährleistet.