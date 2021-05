Nach dem tödlichen Unfall im Februar am Bahnübergang in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld, bei dem der Landtagskandidat Jürgen Strantz (Linke) verunglückte, wird es dort keine Veränderungen geben. Das teilt Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, auf Anfrage mit. Auf Einladung der Verbandsgemeinde Lingenfeld fand an dem Bahnübergang eine Sonderverkehrsschau statt. Daran haben Vertreter der Verbandsgemeinde, der Deutschen Bahn, der Polizei und des LBM Speyer teilgenommen.

Schafft: Keine Auffälligkeiten festgestellt

„Als Ergebnis der gemeinsamen Prüfung der Situation am Bahnübergang wurden keine Mängel beziehungsweise Auffälligkeiten festgestellt.“ Konkrete Maßnahmen aufgrund des Unfalls seien daher nicht erforderlich, sagt Schafft. Der 51-jährige Strantz war mit dem Fahrrad in Richtung Römerberg unterwegs gewesen. Den Ermittlungen zufolge wartete er zunächst an der geschlossenen Schranke, während ein Personenzug vorbeifuhr. Danach habe er offenbar bei geschlossener Schranke die Gleise überquert und dabei einen kommenden Güterzug übersehen.