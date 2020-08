Am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr passierte ein Linienbus eine Baustelle in der Schloss-Straße in Colgenstein, an der gerade ein Baggerfahrer mit seinem Kleinbagger arbeitete. Aus Unachtsamkeit schwenkte er die Baggerschaufel Richtung Fahrbahn und traf dabei den vorbeifahrenden Bus an der Fahrzeugseite, teilte die Polizei mit. Durch zwei gesprungene Seitenscheiben erlitt eine 68-jährige Passagierin Schnittverletzungen. Eine 31-Jährige kam durch die Vollbremsung des Busfahrers zu Fall und wurde ebenfalls leicht verletzt.