Am Montagmorgen bemerkten Baustellenarbeiter am Windpark an der Einmündung der L383 zur L384, dass an einem Bagger die Schaufel fehlte. Wie die Polizei berichtet, müssen die Diebe im Laufe des Wochenendes zugeschlagen haben. Die Schaufel hat nach Angaben der Ordnungshüter einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise an die Polizei in Lauterecken, Telefon 06382 9110.