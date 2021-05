[Aktualisiert 23 Uhr] Ein LKW-Fahrer ist am Freitagabend auf der B10 in Höhe Landau-Godramstein mit einem beladenen Bagger an einer Brücke hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 47-jährige Fahrer um 17.30 Uhr in Richtung A65, als der offenbar zu hohe Baggerarm die Brücke streifte. Die Brücke wurde leicht beschädigt. Dem LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Wegen Reinigungsarbeiten war die Strecke für circa fünf Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.