Bei Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Hornberg (Ortenaukreis) im Schwarzwald sind drei Menschen durch einen Stromschlag verletzt worden. Ein Baggerarm hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Oberleitung der Schwarzwaldbahn berührt, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Drei Bauarbeiter hätten bei dem Unfall kurz nach Mitternacht wohl in unmittelbarer Nähe zum Bagger gestanden und Stromschläge erlitten. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der dritte kam mit leichten Verletzungen davon.