Von den Passanten in der Ostbahn- und der Maximilianstraße unbemerkt, erledigen auf dem Dach des ehemaligen Kaufhofs in Landau die Baggerführer ihre Arbeit. Nur vom gegenüberliegenden, sechsstöckigen Wohnhaus aus sind die beiden Gefährte zu sehen – sie muten an wie Matchboxautos. Die Arbeiter tragen mit den Baggerschaufeln das Dach ab und kippen die Fragmente in einen Container, der mit einem Kran nach unten gehoben wird. Darunter ist viel Dämmmaterial. Andere Männer sind derweil bereits damit beschäftigt, Fenster herauszureißen. Auch der Putz wird am Schluss noch abgeschlagen. Die Arbeit ist sehr staubig, alle Materialien müssen sauber getrennt werden. Sobald all das erledigt ist, wird der 1200 PS starke Superbagger eingesetzt, der den Kaufhof dann dem Erdboden gleichmacht. Das Abrissunternehmen Ferraro aus Neunkirchen/Saar wollte das eigentlich bis Ende Oktober erledigt haben.