Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, im Ukraine-Krieg „noch tiefer in der Unmenschlichkeit“ zu versinken. Putin habe eine neue Methode der Kriegsführung gewählt, indem er durch den gezielten Angriff auf zivile Infrastruktur versuche, „die Menschen verhungern, verdursten und erfrieren zu lassen“, sagte Baerbock am Donnerstag zum Auftakt eines Treffens der G7-Außenminister in Münster.

Baerbock kündigte an, die G7-Staaten würden nun gemeinsam die „Winterhilfe“ für die Menschen in der Ukraine auf den Weg bringen. Baerbock verwies darauf, dass die Bundesrepublik bereits mit entsprechenden Maßnahmen begonnen habe, etwa durch die Lieferung von Generatoren.

Die Bundesrepublik hat dieses Jahr den G7-Vorsitz inne. In Münster stehen neben dem Ukraine-Krieg auch Themen wie der Umgang mit China oder die Lage im Iran auf der Tagesordnung.