Außenministerin Annalena Baerbock hat sich an der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass informiert. Geschützt mit Helm und schusssicherer Weste ließ sie sich am Dienstag von einem Kommandeur der ukrainischen Regierungstruppen die aktuelle militärische Lage erklären.

Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14.000 Menschen bei Kämpfen getötet worden. Baerbock hatte am Montag bei ihrem Auftritt mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba gesagt: „Wir, gemeinsam als Europäerinnen und Europäer, schauen nicht weg. Wir vergessen nicht die Menschen, um deren Schicksal es in diesem Konflikt geht. Und wir stehen an der Seite der Ukraine.“

Die Ukraine-Krise hat intensive Diplomatie ausgelöst. Am Montag traf Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington mit dem US-Präsidenten Joe Biden zusammen. Zeitgleich war der französische Staatschef Emmanuel Macron im Kreml beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am Dienstagmittag will Macron in Kiew sein, bevor er am Abend in Berlin mit Scholz und dem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda zusammentrifft.