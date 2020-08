Der 66 Jahre alte Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der am Samstagnachmittag bei einem Badeunfall am Waldseer Teil der Schlicht starb, ist ertrunken. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwochnachmittag mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass „Ersticken bei Ertrinken in Süßwasser todesursächlich“ gewesen sei, heißt es in der Mitteilung. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin nicht vor.