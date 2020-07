Bei Worms-Rheindürkheim ist es am Samstagabend gegen 19.40 Uhr laut Polizei zu einem Badeunfall im Rhein gekommen. Wie die Beamten berichten, war nach ersten Erkenntnissen ein 23-jähriger Mann im Rhein schwimmen gegangen. Nach Angaben von Zeugen habe der Mann im Wasser mit den Armen gewedelt und sei dann untergegangen. Insassen eines Sportbootes, das zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, erkannten die Lage und zogen den Mann nach einigen Minuten aus dem Wasser. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann trotz der schnellen Hilfe nur leblos an Land gebracht werden. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal ausdrücklich davor, im Rhein an nicht freigegebenen Stellen Schwimmen zu gehen. „Die Strömung und Wassertemperatur wird oft unterschätzt, wodurch es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen kommt“, so die Polizei.