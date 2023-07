Die Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Neuhofen haben nach eigenen Angaben am Sonntag einem Kind am Badeweiher Steinerne Brücke einem fünf Jahre alten Kind das Leben gerettet. Nach Angaben der DLRG spielte das Kind zunächst im flachen Wasser mit seiner Taucherbrille. Durch die wiederholten lauten Rufe der Mutter an das Kind wurde die Wachmannschaft aufmerksam und eilte zu dem auf dem Wasser treibenden Kind. Ein Badegast, der ebenfalls die Situation erkannte, zog das Kind zuerst aus dem Wasser und brachte es in Richtung Ufer zu den Rettungskräften. Während des Transports zur Wachstation schafften es die Helfer nach eigenen Angaben, durch Schläge auf den Rücken das Wasser aus der Lunge des Kindes zu befördern. Danach setzte die Atmung wieder ein. Bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes wurden Kind und Mutter in der Wachstation betreut.

Die DLRG bittet Eltern, Kinder nicht unbeaufsichtigt im Wasser, auch nicht im Flachwasser, spielen zu lassen. Das Ertrinken von Menschen kann sehr unauffällig und geräuschlos erfolgen. Aufsichtspersonen sollten immer dicht bei ihren im Wasser spielenden Kindern sein und sie aufmerksam beobachten.