Die Liegewiesen an den Seen in der Verbandsgemeinde Rheinauen bleiben auch an diesem Wochenende wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Darauf hat Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) hingewiesen. In den Seen darf auch nicht geschwommen werden, außerdem sind die Parkplätze nahe den Gewässern gesperrt. Das betrifft in Altrip die Blaue Adria, in Neuhofen die Schlicht und die Steinerne Brücke sowie in Waldsee den Marxweiher und den Wolfgangsee.

Das Aufenthaltsverbot wurde am Gründonnerstag bis auf Weiteres verhängt und wird damit begründet, dass wegen des guten Wetters zu viele Menschen an die Strände kommen könnten, der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und sich das neuartige Virus dadurch schneller verbreitet.