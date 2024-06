Schwimmpark öffnet wieder

Das Warten hat ein Ende. Die Sanierung des Bellheimer Freibades ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Am Wochenende öffnen sich seine Pforten für Wasserratten und Badenixen.

Vom anderen Ende der Welt angereist

Beim Heimatfest am Wochenende in Rülzheim war auch eine Australierin dabei. Susanna Arnold hat die weite Reise in die alte Heimat auf sich genommen und der RHEINPFALZ ihre Eindrücke geschildert.

Stadt erhöht den Druck bei Leerständen

Den Fragebogen zu leerstehenden Wohnungen in Landau kann man nicht aussitzen. Das würde sehr teuer, hat Oberbürgermeister Dominik Geißler gestern betont. Und nein, er sei kein Kommunist. Er müsse dafür sorgen, dass alle Wohnraum finden.

„Die Energiewende wird ausgebremst“

PV-Anlagen haben Hochkonjunktur. Ebenso wie Beschwerde über lange Wartezeiten bei deren Inbetriebnahme durch die Pfalzwerke. Dass die nicht immer schuld sind, zeigt ein Fall aus Klingenmünster.

Hirzeckhaus feiert Geburtstag

Seit 70 Jahren steht die Hütte im Pfälzerwald