Baden-Württemberg favorisiert als Nachfolger für Dieseltriebwagen im regionalen Schienenverkehr Akku-Hybrid-Fahrzeuge und hat sich gegen die konkurrierende Wasserstoff-Technologie entschieden.

In einem Gutachten wurden Akku-Hybrid-Züge, deren Batterie auf Streckenabschnitten mit Oberleitungen aufgeladen wird, sowie Wasserstoff-Hybrid-Züge, für die es entsprechende Tankstellen bräuchte, vergleichend betrachtet. Das Ergebnis: In keinem der 16 untersuchten Streckenabschnitte konnte sich die Wasserstoff-Technologie durchsetzen. In der Pfalz kam man schon 2019 zu ähnlichen Erkenntnissen. Dagegen beginnt noch in diesem Jahr sowohl in Niedersachsen als auch in Hessen der Einsatz von Wasserstoffzügen im regulären Bahn-Regionalverkehr.

