Das Land Baden-Württemberg schafft alle Corona-Zugangsregeln für den Einzelhandel ab. In der derzeit geltenden Alarmstufe galt bislang 3G, sodass nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt hatten. „Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) bestätigte, dass auch die bisher in der Alarmstufe II vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel wegfalle.

Rheinland-Pfalz grenzt direkt an Baden-Wüttemberg an. Mannheim und Karlsruhe ziehen traditionell viele Einkäufer aus der Pfalz an. Die Landesregierung in Mainz lehnt bisher Lockerungen der aktuell geltenden 2G-Regel für den Handel ab. Ungeimpfte dürfen in Rheinland-Pfalz sogar nur Supermärkte oder Drogerien betreten.

Die 2G-Pflicht im Einzelhandel fällt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Von Samstag an dürfen auch Ungeimpfte dort wieder in allen Geschäften einkaufen, beim Shopping muss dann aber eine FFP-2-Maske getragen werden. In Geschäften für den täglichen Bedarf wie Supermärkten genügt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz. Das beschloss die Landesregierung in Schwerin am Dienstag. Auch Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg haben angekündigt, die 2G-Pflicht im Handel zu streichen.