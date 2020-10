(aktualisiert 15.50 Uhr) Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat das Beherbergungsverbot im Südwesten für verfassungswidrig erklärt und mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt. Das Gericht teilte am Donnerstag in Mannheim mit, es habe einem Eilantrag einer Familie aus Nordrhein-Westfalen gegen das Beherbergungsverbot für Menschen aus Hochrisikogebieten in Baden-Württemberg stattgegeben. Für die Baden-Württemberger bedeutet dies, dass Menschen aus den Corona-Hotspots – etwa Stuttgart und der Landkreis Esslingen – ab sofort im eigenen Land wieder in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen übernachten dürfen. Dafür ist auch kein aktueller negativer Corona-Test mehr nötig.

Richter kommen der Politik zuvor

Damit kommen die Richter der Politik zuvor: Beim Spitzentreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Mittwoch hatte es keine Einigung über diese umstrittene Maßnahme gegeben. Die Politiker vertagten das Thema erst einmal bis zum 8. November. Bis dahin soll diese Maßnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte kurz vor Bekanntwerden der VGH-Entscheidung angekündigt, das Beherbergungsverbot für Geschäftsreisende – nicht für Urlauber – aufzuheben. Die Ausnahmeregelung sollte bis zum 8. November gelten.

Verbot als Einschnitt in Grundrecht bewertet

Das Beherbergungsverbot bestand bislang für Gäste aus deutschen Regionen, in denen 50 oder mehr neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden. Die Antragsteller kommen aus Nordrhein-Westfalen aus einem Kreis mit kritischer Inzidenz-Zahl und hatten einen Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht.

Das Gericht würdigte das Bemühen der Landesregierung, die Gefahr für das Leben und die körperliche Unversehrtheit für eine potenziell große Zahl von Menschen einzudämmen. Allerdings sei das Verbot ein unverhältnismäßiger Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit.

Gericht: drastische Maßnahmen nicht nötig

Das Land habe auch nicht darlegen können, dass Hotels und Pensionen „Treiber“ des Infektionsgeschehens seien, so dass solche drastische Maßnahmen nötig seien. Eingriffszweck und Eingriffsintensität stünden in keinem angemessenen Verhältnis zueinander. Das Land müsse auch immer wieder prüfen, ob sein Konzept noch in sich stimmig sei. Es erschließe sich nicht, dass sämtliche Geschäfte, Freizeitstätten und Restaurants unter Auflagen öffnen dürften, Beherbergungsbetriebe aber davon teilweise ausgenommen seien.

Es sei den Antragstellern auch nicht zumutbar, bis zu 48 Stunden vor Ankunft genommene negative Corona-Tests vorzulegen. Man könne nicht gewährleisten, dass Reisende in so kurzer Zeit einen Corona-Test erlangen könnten (Az. 1S3 3156/20).

Die vor Gericht erfolgreiche Familie tritt nun ihren Urlaub im Kreis Ravensburg an.

Bayern hält an Verbot fest

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots am Donnerstag in einem Eilverfahren auch für rechtswidrig erklärt. Und auch das Bundesland Sachsen hat am Donnerstag mitgeteilt, das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten aufzuheben. In Bayern bleibt das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots bis auf Weiteres in Kraft.