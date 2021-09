Die baden-württembergische Regierung aus Grünen und CDU erwägt ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht an Schulen. „Es gibt Überlegungen, die Maskenpflicht in Schulen am Platz zu überarbeiten“, sagte Regierungssprecher Arne Braun am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die nächste Aktualisierung der Corona-Verordnung stehe für übernächste Woche an. „Es kann sein, dass wir das da schon überarbeiten.“ Eine solche Lockerung wäre aber Teil eines Gesamtpakets.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der dpa: „Die Corona-Maßnahmen stehen kontinuierlich auf dem Prüfstand – natürlich schließt das die Überprüfung der Maskenpflicht im Klassenzimmer ein. Insofern denken wir auch darüber nach, ob die Maskenpflicht am Platz aufgehoben werden kann.“

In Bayern sollen Schülerinnen und Schüler schon von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Das Saarland verzichtet komplett auf Maskenpflicht an Schulen. In Rheinland-Pfalz hängt die Frage der Maskenpflicht im Unterricht davon ab, welche Warnstufe im Kreis oder der Stadt gilt. In Warnstufe 1 müssen die Schülerinnen und Schüler keine Masken am Platz tragen, im Gebäude aber schon.