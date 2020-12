Das Land Baden-Württemberg hat seine Corona-Regeln erneut geändert. Demnach sind nun doch Übernachtung bei Verwandten und Freunden erlaubt. Allerdings muss die Anreise vor 20 Uhr erfolgen. Konkret bedeutet das für Alleinstehende, dass sie beispielsweise Silvester nicht alleine feiern müssen. Jedoch gilt es, die bestehenden Regeln für Ansammlungen im privaten Raum zu beachten, wie es auf der Internetseite der Landesregierung heißt. Nach wie vor gilt im Land bis 10. Januar eine Ausgangssperre. Zwischen 5 und 20 Uhr darf das Haus nur mit triftigem Grund verlassen werden. Ausnahmen gelten allerdings vom 24. bis 26. Dezember. Dadurch stelle man sicher, dass Weihnachten im engsten Kreis gemeinsam gefeiert werden könne und niemand an Weihnachten alleine sein müsse, heißt es in dem Regelwerk.

Essen liefern: ja, Essen abholen: nein

Nicht nur für Alleinstehende, sondern auch für Paare bringen die neuen Corona-Regeln Änderungen mit sich: Der Lebenspartner darf seit dem 16. Dezember jederzeit zwischen 20 und 5 Uhr besucht werden. Auch die An- und Abreise darf in dieser Zeit stattfinden. Das war zuvor untersagt gewesen. Übrigens dürfen Lieferdienste und Restaurants, die ein to go-Angebot haben, auch nach 20 Uhr arbeiten. Privatpersonen, die Essen bestellen, dürfen es jedoch nicht nach 20 Uhr abholen.