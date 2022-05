Das Bademaxx-Freibad in Speyer öffnet die Saison am Freitag, 20. Mai, ab 10 Uhr. Das hat Sonja Daum, Sprecherin der Stadtwerke Speyer (SWS) am Donnerstag mitgeteilt. Damit bleibt die Freibad-Eröffnung im Zeitplan, der Ende April erstmals öffentlich mitgeteilt worden war. Der Eröffnungstag wurde auf Ende Mai gelegt, um den Erdgasverbrauch für die Warmwasserbereitung zu reduzieren. Auch werden die Wassertemperaturen im Schwimmer- und Freizeitbecken des Freibads um 2 Grad auf 24 Grad abgesenkt.

Saisonkarten sind ab Mittwoch, 18. Mai, 11 Uhr an der Kasse im Hallenbad erhältlich. Neu ist hierbei: Für die Ausstellung einer Saisonkarte werden die künftigen Karteninhaber fotografiert. Selbst mitgebrachte Bilder der Kunden können nicht genutzt werden. Wer einen Mietschrank für die Freibadsaison buchen will, kann das ebenfalls an der Hallenbadkasse für 20 Euro zuzüglich 20 Euro Pfand machen. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie gelten wieder die Preise und Öffnungszeiten aus dem Sommer 2019: Bis Anfang September ist das Freibad von 10 bis 19 Uhr täglich geöffnet, im Juli und August von 8 bis 20 Uhr. Nach Angaben von SWS-Sprecherin Daum waren in den Corona-Jahren etwa 30.000 Freibad-Gäste pro Jahr im Bademaxx. Davor waren es 75.000. Zum 15. Bademaxx-Geburtstag soll es am 11. August eine Sommer-Pool-Party geben.