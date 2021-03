Die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, will in ein dezentrales Wasserstoffcluster in Bad Dürkheim aufbauen. Dazu soll unter anderem ein 10-Megawatt-Elektrolyseur für grünen, also mit Ökostrom produziertem Wasserstoff errichtet werden. Zahlreiche Unternehmen hätten bereits Abnahmemengen reserviert, teilte der größte Pfälzer Energieversorger am Mittwoch mit. Ziel sei es zu zeigen, dass Wasserstoff auch im ländlichen Raum produziert und eingesetzt werden kann. Zu den Interessenten für die Abnahme des in der Vorderpfalz produzierten Wasserstoffs zählten unter anderem der Entwicklungsdienstleister KST-Motorenversuch GmbH & Co. KG in Bad Dürkheim. Er testet unter anderem Technologien der Automobilbranche wie Brennstoffzellensysteme und Wasserstoff-Verbrennungsmotoren.