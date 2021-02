Der SWR strahlt am Samstag, 6. Februar, eine Fernsehsendung aus, die am 11. Januar unter dem Motto „Glück“ in Bad Bergzabern für die Reihe „Stadt Land Quiz“ aufgenommen worden ist. Jeweils ein Ort aus Rheinland-Pfalz und einer aus Baden-Württemberg treten gegeneinander an. Gegner von Bad Bergzabern ist Gondelsheim im Landkreis Karlsruhe, wo es eine Glückskeks-Fabrik gibt. Bad Bergzabern hat das Fach Glück an der Realschule Plus zu bieten. Die Sendung im SWR-Fernsehen beginnt um 18.45 Uhr.