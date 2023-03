Lisa Roth aus Annweiler ist eine von 20 Kandidatinnen der neuen „Bachelor“-Staffel, die den Einzug in die Villa geschafft haben. Doch in der ersten Woche geht sie leer aus. Der Rosenkavalier lädt sie zu keinem Date ein. Hat es trotzdem für die nächste Runde gereicht? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel. Uns hat die 27-Jährige erzählt, ob bei ihr schon die Eifersuchtsglocken läuten und wie man die Tage des Wartens auf eine Verabredung in der Frauen-Villa verbringt.