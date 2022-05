Babynahrung aus der Pfalz für die USA

Maschinen der US-Air Base in Ramstein transportieren an diesem Wochenende Säuglingsnahrung aus der Pfalz in die USA. Dort sind solche Produkte seit Wochen Mangelware. Zum Artikel

FCK-Spiel: Keine Verletzten, aber Chaos bei Abtransport der Fans

Die gute Nachricht in der Nacht auf Samstag war: Am Rande der als Hochrisikospiel eingestuften Partie zwischen dem FCK und Dynamo Dresden blieb es weitgehend ruhig. Der Abtransport der Fans nach dem Spiel verlief allerdings chaotisch. Zum Artikel

Nach Großbrand: Brandschutzkonzept für gesamtes Gelände soll her

Das Großfeuer in einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt vor zwei Wochen war selbst für die erfahrene Feuerwehr eine Herausforderung. Jetzt soll vorgesorgt werden, dass so etwas nicht wieder passiert. Zum Artikel

Stadt Frankenthal gibt Privatadressen an CDU-Abgeordneten Baldauf weiter

Für ihre Leistung beim Sportabzeichen bekamen etwa 30 Frankenthaler Glückwünsche vom hiesigen Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der Landes-CDU. „Woher hat Christian Baldauf meine Anschrift?“, fragt eine von ihnen. Zum Artikel

Schüsse bei Familienstreit: Polizei sucht nach jungem Mann

Bei einem Streit unter Familienmitgliedern sind im Karlsruher Stadtteil Daxlanden laut Polizei am Samstagmorgen Schüsse gefallen. Verletzt wurde niemand, der Täter ist – ohne Waffe – auf der Flucht. Zum Artikel

Obdachloser sticht mit Schere auf Siebenjährigen ein

Ein 50 Jahre alter Mann hat auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Neustadt ein sieben Jahre altes Kind attackiert. Zum Artikel

Wie man seine Batterien wieder auflädt

Moderne Akkus sind nicht so empfindlich wie ältere Modelle und haben eine intelligente Elektronik, die Schäden verhindern soll. Dennoch gibt es auch hier ein paar Methoden, das Leben der Energiespeicher zu verlängern. Zum Artikel

Parteitag in Pirmasens: Bollinger neuer AfD-Landeschef

Die AfD hat einen neuen Landesvorsitzenden gewählt. Ein Gegenkandidat war chancenlos. Zum Artikel