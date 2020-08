Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Frankenthaler Urteil gegen den Vater gebilligt, der im Mai 2016 seine Tochter Senna in den Tod stürzen ließ. Damit ist nun endgültig klar, dass der Mann als Babymörder eine 15-jährige Haftstrafe verbüßen muss. Für die Mutter des Säuglings, sagt deren Anwalt Frank K. Peter, ist das eine gute Nachricht. Aber ein vorwurfsvolles Fax hat der Wormser Jurist und Bobenheim-Roxheimer Kommunalpolitiker am Mittwoch trotzdem gleich nach Karlsruhe geschickt, er bemängelt: „Wir haben davon aus der Presse erfahren. Nachdem der Bundesgerichtshof bis zur Entscheidung 14 Monate gebraucht hat, hätte er auch noch Zeit gehabt, um meine Mandantin als Opfer vorab zu informieren.“

„Da läuft ein Babymörder frei herum“

Außerdem vermutet Peter: Die Kontrollrichter hatten es mit diesem Fall weniger eilig, weil der Angeklagte nicht in Haft auf ihr Votum warten musste – das Bundesverfassungsgericht hatte ihn vorläufig auf freien Fuß setzen lassen, als sich der Frankenthaler Prozess gegen ihn zu lange hingezogen hatte. Der Opfer-Anwalt allerdings findet: Gerade deshalb hätte es nun umso schneller gehen müssen. „Schließlich läuft da ein Babymörder frei herum, und niemand schützt die Gesellschaft vor ihm.“ Umso wichtiger ist es dem Juristen daher, dass der Ex-Partner seiner Mandantin nun bald wieder ins Gefängnis einbestellt wird, um seine Strafe zu verbüßen.

