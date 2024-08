[Aktualisiert] Ein zwei Monate altes Baby ist am Freitag gegen 10.30 Uhr in Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) im Anschluss an eine Trauung im so genannten Teehaus, einem Gartenpavillon, von einem Hund verletzt worden. Laut Polizei handelte es sich um einen Polizeihund des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Der Diensthundeführer besuchte die Trauung als Gast in seiner Freizeit. Der Hund wurde jedoch im entscheidenden Moment von der Ehefrau des Hundeführers geführt. Es handele sich um einen belgischen Schäferhund, die Rasse nennt sich Malinois, informierte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage. Das Tier sei bisher noch nie aufgefallen. Wie es genau zu dem Vorfall kam, könne er derzeit noch nicht sagen. Es würden noch Zeugen vernommen.

Das Baby war von seiner Mutter vor dem Körper getragen worden. Es wurde nach dem Angriff des Hundes vom Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Polizeiinspektion Haßloch hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.