Eine vermeintliche Baby-Entführung in Trier hat sich als Missverständnis entpuppt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Sie hatte am Freitag in der Innenstadt einen 24-Jährigen festgenommen, weil er angeblich kurz vorher einen Säugling aus einer Klinik geraubt hatte. Allerdings hatten das Krankenhaus die Sache wenige Stunden später schon etwas anders dargestellt. Und nun sagt auch die Polizei: Das Baby ist nicht entführt, sondern von seinen Eltern aus dem Hospital gebracht worden. Allerdings taten sie das ohne Rücksprache mit dem medizinischen Personal und gegen den Rat der Ärzte. Also sollte das Paar an der Pforte aufgehalten werden. Und als das nicht klappte, wurde von dort aus die Polizei alarmiert – und in diesem Notruf soll dann erstmals von einer Entführung die Rede gewesen sein.