Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Vorfall am Freitagnachmittag auf der B9 bei Schwegenheim geben können. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, kam es um 16.40 Uhr kurz vor der Ausfahrt Schwegenheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung. Ein 51 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Opel auf der linken Spur in Fahrtrichtung Speyer unterwegs gewesen. Kurz vor der Ausfahrt wechselte ein 32-jähriger Citroen-Fahrer auf die linke Spur, sodass der Opel-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend habe der 51-jährige Opel-Fahrer den Citroen-Fahrer verbotswidrig rechts überholt, heißt es im Polizeibericht. Der Citroen-Fahrer habe den Opel-Fahrer daraufhin in der Ausfahrt Schwegenheim ausgebremst.

„Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme machten beide Verkehrsteilnehmer gegensätzliche Angaben und beschuldigten den jeweils Anderen“, teilten die Beamten mit. Sie stellten bei dem 32-jährigen Citroen-Fahrer zudem fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen beide Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.